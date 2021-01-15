Karasu'da 2020 asayiş raporu açıklandı
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Karasu'da 2020 asayiş raporu açıklandı

15.01.2021 08:55 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:58
Karasu'da 2020 asayiş raporu açıklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçen yıl suça karışan 469 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçen yıl suça karışan 469 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerince yapılan çalışma, denetim ve uygulamalarda, hırsızlık, uyuşturucu madde ve diğer asayiş suçlarından 164 şüphelinin, haklarında araması bulunan 305 şüphelinin de yakalanarak adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

İlçede 1037 sürücüye hatalı parktan, 53 sürücüye ise alkollü araç kullanmaktan toplam 203 bin 429 lira cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, 167 aracın da trafikten men edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan denetlemeler, kontroller ve uygulamalar sonucunda olaylarda 2019 yılına oranla yüzde 6 düşüş tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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