Karasu'da 18 Mart töreni

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İlçe Kaymakamlığı'nda bir tören düzenlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İlçe Kaymakamlığı'nda bir tören düzenlendi. Törenin ardından ilçe protokolü şehit mezarlıklarını ziyaret ederek dualar etti.

Karasu İlçe Kaymakamlığı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi. Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı İshak Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Çınarbay, İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Tevfik Altunel'in hazır bulunduğu törene daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Kaymakam Dr. Helvacı ve Başkan Sarı, Atatürk anıtına çelenklerini sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nesrin Bozkurt'un yönetiminde İstiklal Marşı'nın okundu. Törenin sunuculuğunu Atatürk Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Aslı Bayır üstlendi.

Atatürk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Yasemin Koç, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Koç, "Vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi andığımız bu anlamlı günde Çanakkale'de alay komutanından son erine kadar şehit olan 57. Alay'ı hatırlamamak mümkün değil. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, gelenler değil; gelenleri karşılayan o asil ruhtur" şeklinde konuştu.

Törenin ardında İlçe protokolü şehit mezarlıklarını ziyaret etti. Kaymakam Dr. Helvacı ve Başkan Sarı, mezarlığa çiçek bıraktı. Ardından İlçe Müftüsü Bektaş Günay, Kur'an-ı Kerim'den sureler okudu ve dua etti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı