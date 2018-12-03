Karasu Çayı Siyah Akıyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Güllühöyük Mahallesi'nden geçen Karasu Çayı'nda artan kirlilik nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce harekete geçildi. Bakanlık ve belediye ekipleri, simsiyah akan çaydan numune alıp, inceleme başlattı.

İslahiye merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Güllühöyük Mahallesi'nden geçerek, Tahtaköprü Sulama Barajı'na dökülen Karasu Çayı'nda, son günlerde artan kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha döndü. Döküldüğü barajın kirlenmesine ve buradaki balıkların telef olmasına yol açan çayın suyunun renk değişimi, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, İslahiye Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Sudan numuneler alan ekipler, inceleme başlattı. Kirliliğin kaynağı araştırılırken, balık avlanmaya gelenler ile çevre sakinleri, dikkatli olmaları ve sonuç belli oluncaya kadar kıyıya vuran balıkları tüketmemeleri konusunda uyarıldı.

Yıllardır bölgeye gelip, piknik yaptıklarını ve çayda balık tuttuklarını anlatan mahalle sakinlerinden Burhan Temtek, "İlk kez suyun siyah renkte aktığını gördük. Bazı balıkların da telef olarak kıyıya veya su yüzeyine vurduğunu gördük. Karasu Çayı'nın yeniden, eskisi gibi berrak şekilde akmasını istiyoruz" dedi.

- Gaziantep