Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen ve bir süredir koyu renkte akan Karasu Çayı, normal rengine döndü.

Geçen hafta Karasu Çayı'na balık tutmak ve piknik yapmak üzere gelen vatandaşların suyun "siyah" renkte aktığını ve köpürdüğü görerek ihbarda bulunması üzerine, yetkililer inceleme başlatmıştı. Yapılan çalışmaların ardından çayın renginin normale döndüğü görüldü.

İslahiye Belediyesi zabıta görevlisi Enes Yüncüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, analiz sonuçları açıklanana kadar bölgede balık avlanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yüncüoğlu, çaydan aldıkları numuneyi hafta boyunca incelediklerini dile getirerek, alınan önlemler sonucunda çayın kendi rengine dönmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Gaziantep Valiliğinden 4 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan incelemede, çaydaki kirliliğe Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi tarafından gelen atıkların neden olduğu belirtilmiş, konuyla ilgili Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile irtibata geçildiği kaydedilmişti.