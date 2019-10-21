Karasu Belediye Başkanı Sarı Açıklaması

21.10.2019 10:14

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, "Bizlere güvenip, değerli oylarıyla Belediye Başkanlığına, Meclis üyeliklerine getirenlerin yüzlerini yapacağımız hizmetlerle güldüreceğiz." dedi.

Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 6 ay içerisinde projelerini gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.

Çalışmalarından dolayı vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirten Sarı, "Otopark kültürünü oturtmamız gerekir. İlçemizde bugüne kadar otopark olmadığı için sürücü arabanın ön kısmını sokabileceği yere giriyor arkasını hiç düşünmüyor bile. 6-7 dönümlük bir park yaptık. İçine de vatandaşlarımızla iş birliği içinde modern, günün şartlarına uygun bir mescit yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." diye konuştu.

Sarı, ilçedeki pazarı modernize etmeyi planladıklarını dile getirerek, "Pazara gelenlerin özellikle de kadınların rahat gezebileceği, alışverişlerini yapabileceği özellikle de uzak mahallelerden pazara gelenlerin çaylarını içerken sohbet edebileceği bir sosyal tesisin de yapılmasını arzuluyoruz." dedi.

Belediyenin tüm ekiplerinin fedakarca çalıştığını vurgulayan Sarı, "Bizlere güvenip, değerli oylarıyla Belediye Başkanlığına, Meclis üyeliklerine getirenlerin yüzlerini yapacağımız hizmetlerle güldüreceğiz. Hazırladığımız projelerin bitmesi için hedefimize kitlendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA