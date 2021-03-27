Son dakika haber! Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri, 2,5 milyar liralık yatırımla tarım arazilerinin sulanmasını sağlayacak

Son dakika haber... Erzurum'dan doğan Karasu, Aras ve Çoruh nehirlerinde, 2 milyar 525 milyon liralık yatırımla tarımda sulama projeleri hayata geçirilecek.

Erzurum'dan doğan Karasu, Aras ve Çoruh nehirlerinde, 2 milyar 525 milyon liralık yatırımla tarımda sulama projeleri hayata geçirilecek.

Üzerine kurulu hidroelektrik santralleri (HES) ile ülke ekonomisine enerji veren kentteki nehirler, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce bu yıl yatırım programına alınıyor.

Sulama tesisleri ve göletler ile taşkın koruma çalışmalarının yapılacağı nehirlerle hem ek istihdam oluşturulması hem de tarımda gelir sağlanması hedefleniyor.

DSİ Erzurum Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, AA muhabirine, Erzurum'da 2021 yılı yatırımı kapsamında 3 sulama tesisi, 1 gölet ve 13 taşkın koruma işinin programa alındığını söyledi.

Bu yıl 120 milyon lira ödenek ayrıldı

Yatırım programında 3 baraj, 19 gölet, 26 sulama tesisi, 32 taşkın koruma tesisi, 6 toplulaştırma olmak üzere 86 projenin yer aldığını ifade eden Köleoğlu, söz konusu 86 projenin tutarının 2 milyar 525 milyon lira olduğunu, bu yıl için Bakanlığın 120 milyon lira ödenek ayırdığını anlattı.

Programdaki projelerin hem kente hem de bölge illerine katkı sağlayacağını dile getiren Köleoğlu, şöyle konuştu:

"Programdaki işlerin bitirilmesiyle 1,5 milyar metreküp su depolanacak, 450 bin 140 dekar tarım arazisi sulamaya açılacak ve 471 bin 880 dekar tarım arazisi toplulaştırılacak. 71 yerleşim yeri ve 21 bin 950 dekar tarım arazisi taşkında korunacaktır. Sulamaya açılacak alanlarla 275 milyon lira yıllık net gelir artışı sağlanarak 13 bin 744 kişiye de istihdam olacak. Ortabahçe sulamasıyla 63 bin 880 dekar, Narman Şehitler Barajı ve sulamasıyla 47 bin 60 dekar, Sakalıkesik Ovası sulamasıyla 114 bin 80 dekar, Hınıs Başköy Barajı sulamasıyla 205 bin 350 dekar, Pasinler Söylemez Barajı sulamasıyla 349 bin 690 dekar ve Pazaryolu sulamasıyla da 7 bin 270 dekar olmak üzere toplamda 787 bin 330 dekar tarım arazisi suya kavuşacak."

"Projelerle yeni istihdam alanları açmış olacağız"

Köleoğlu, Türkiye'de suyun yüzde 77'sinin tarımda kullanıldığını belirterek, tarımsal sulamalarda artık git gide daha fazla borulu şebekeye ve modern sistemlere ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Bu şekilde suyun daha verimli ve çiftçiye daha faydalı olarak kullanmasını temin etmeye çalıştıklarını aktaran Köleoğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum'a yaptığımız yatırımlarla birlikte özellikle tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde istihdam alanı sağladığı kentte, biz de yeni istihdam alanları açmış olacağız. Yapmış olduğumuz bu yatırımlar, büyük ölçüde sulama yatırımlarıdır. Bakanlığımız bu yıl sulamada hamle yılı ilan etmiş durumda. Biz de Erzurum'a yaklaşık olarak 4 bin hektarlık bir alanda sulama hizmeti sunacağız. Bu hizmet hem tarım için hem de bir anlamda depolama alanlarıyla birlikte hayvancılık için de yörede ciddi bir istihdama ve gelir artışına katkı sağlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir