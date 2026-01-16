Haberler

Dereceye giren öğrenciler, en lezzetli ödülü kaptı

Dereceye giren öğrenciler, en lezzetli ödülü kaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde sınavda dereceye giren öğrenciler, bir pizza işletmesinde meslek öğrenimi etkinliği düzenleyerek başarılarının ödülünü lezzetli bir şekilde aldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi'nde sınavlarında dereceye giren öğrenciler, Karasu'da bir pizza işletmesinde hem başarılarının karşılığını aldı hem de meslek öğrenmek adına iş atölyesi etkinliği gerçekleştirdi.

İlçede yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlik ve projelerde dereceye giren Karasu Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçede bulunan bir pizza işletmesinde gerçekleştirilen iş atölyesinde hem mesleğin inceliklerini öğrendi hem de başarılarının ödülünü lezzetli bir şekilde aldı. İşin mutfağına giren öğrenciler, kendi hazırladıkları pizzaları pişirerek arkadaşlarına ikram etti. Okul Müdürü Ali İhsan Kılınç öğrencilere hem ödül hem de moral vermek gayesiyle gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında, "Okulumuzda sosyal, kültürel ve sportif gibi alanlarda derece yapmış olan ve okulumuzu temsil eden 37 öğrencimizi ödüllendirmek amacıyla 'kendin pişir, kendin ye' şeklinde bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

"Yarınların geleceğine pizza yapım eğitimi verdik"

Öğrenci Beyzanur Bektaş ise dönem sonu yapılan bu çalışma için okul yöneticilerine teşekkür ederken arkadaşlarını da medeni cesaretlerinden dolayı kutladığını ifade etti. Öğrenciler, kendi hayal gücüyle yaptıkları pizzaları etkinlik sonunda afiyetle yedi. Pizza dükkanının işletmecisi Muhammed Ünlüuysal, "Karasu'nun şampiyonları, yarınların geleceğine pizza yapım eğitimi verdik. Geleceğin esnaflarını, işletmecilerini yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu

Survivor'dan elenen Dilan'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı

İsrail helikopteri havada taşınırken yere çakıldı
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia