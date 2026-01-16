Dereceye giren öğrenciler, en lezzetli ödülü kaptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi'nde sınavlarında dereceye giren öğrenciler, Karasu'da bir pizza işletmesinde hem başarılarının karşılığını aldı hem de meslek öğrenmek adına iş atölyesi etkinliği gerçekleştirdi.

İlçede yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlik ve projelerde dereceye giren Karasu Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçede bulunan bir pizza işletmesinde gerçekleştirilen iş atölyesinde hem mesleğin inceliklerini öğrendi hem de başarılarının ödülünü lezzetli bir şekilde aldı. İşin mutfağına giren öğrenciler, kendi hazırladıkları pizzaları pişirerek arkadaşlarına ikram etti. Okul Müdürü Ali İhsan Kılınç öğrencilere hem ödül hem de moral vermek gayesiyle gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında, "Okulumuzda sosyal, kültürel ve sportif gibi alanlarda derece yapmış olan ve okulumuzu temsil eden 37 öğrencimizi ödüllendirmek amacıyla 'kendin pişir, kendin ye' şeklinde bir etkinlik gerçekleştirdik" dedi.

"Yarınların geleceğine pizza yapım eğitimi verdik"

Öğrenci Beyzanur Bektaş ise dönem sonu yapılan bu çalışma için okul yöneticilerine teşekkür ederken arkadaşlarını da medeni cesaretlerinden dolayı kutladığını ifade etti. Öğrenciler, kendi hayal gücüyle yaptıkları pizzaları etkinlik sonunda afiyetle yedi. Pizza dükkanının işletmecisi Muhammed Ünlüuysal, "Karasu'nun şampiyonları, yarınların geleceğine pizza yapım eğitimi verdik. Geleceğin esnaflarını, işletmecilerini yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. - SAKARYA