Karasu ailesinin acı günü
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Karasu ailesinin acı günü

Karasu ailesinin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gazeteci Ela Karasu'nun annesi Sevim Karasu (84) vefat etti.

Gazeteci Ela Karasu'nun annesi Sevim Karasu (84) vefat etti.

Geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi'nde tedavi altına alınan Sevim Karasu, yaşam mücadelesini kaybetti. Gece saatlerinde hayata gözlerini yuman Karasu'nun cenazesi bugün Asri Mezarlık'ta saat: 15: 00'te kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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