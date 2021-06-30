Karasinek ve Sivrisinek ile Mücadele Aralıksız Devam Ediyor

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Dardanos ve Güzelyalı'da da karasinek ve sivrisinek ile mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüyor.