Karasinek ve Sivrisinek ile Mücadele Aralıksız Devam Ediyor
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Karasinek ve Sivrisinek ile Mücadele Aralıksız Devam Ediyor

Karasinek ve Sivrisinek ile Mücadele Aralıksız Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Dardanos ve Güzelyalı'da da karasinek ve sivrisinek ile mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Dardanos ve Güzelyalı'da da karasinek ve sivrisinek ile mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çoğalan karasinek ve sivrisinek popülasyonu ile mücadele eden Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günlük rutin olarak ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karasinek ve sivrisinek popülasyonunun artmasında etki gösteren çöp konteynerleri ve durgun su ortamlarında rutin olarak fiziksel, biyolojik ve kimyasal uygulama çalışması gerçekleştiriliyor.

30. 06. 2021 13: 58

Kaynak: Habermetre

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