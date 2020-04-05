Karaşarlılar Derneğinden yardım kampanyası Merkezi Ankara'da bulunan Beypazarı Karaşarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, başlattığı yardım kampanyası kapsamında hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımına başlayacak.

Merkezi Ankara'da bulunan Beypazarı Karaşarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, başlattığı yardım kampanyası kapsamında hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımına başlayacak.

Dernek Başkanı Mehmet Kaytanbıyık, dernek olarak başlattıkları çalışma kapsamında, hayırseverlerden gelen gıda ve benzeri gıda maddelerini yardıma muhtaç aile ve kişilere ulaştıracaklarını söyledi.

Coronavirüs ve yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla hayırseverlerin kendilerine yardımda bulunduklarını belirten Kaytanbıyık, şunları kaydetti:

"Dernek merkezimizde biriken, gıda yardımı paketleri ve kolileri, eşit bir şekilde tasnif ediyoruz. Bu anlamda sayı vermek istemiyorum ama çok sayıda insana ulaşmak hedefindeyiz. Derneğimizin başlattığı bu yardım kampanyasına desteklerini esirgemeyen vatandaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Bize gönderilen gıda yardımlarının ve kolilerinin gerçek adrese ulaşmasına aracı oluyoruz."

Kaynak: AA