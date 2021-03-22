Karaşarlılar Derneğinden 300 aileye gıda yardımı
22.03.2021 17:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:52
Merkezi Ankara'da bulunan Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği, ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı ulaştırdı.
Merkezi Ankara'da bulunan Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği, ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı ulaştırdı.
Dernek Başkanı Mehmet Kaytanbıyık, AA muhabirine, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı istediklerini belirtti.
Derneklerine yapılan gıda yardımlarını tasnif ettiklerini aktaran Kaytanbıyık, ihtiyaç sahibi olduğunu belirledikleri 300 aileye yardımları gönderdiklerini söyledi.
Kaytanbıyık, yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak