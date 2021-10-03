Kararmayan karnabahar, sapsız brokoli: Hollanda'da israfı önlemek için raflara 'yeni sebzeler' geliyor - Haberler
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BBC

Kararmayan karnabahar, sapsız brokoli: Hollanda'da israfı önlemek için raflara 'yeni sebzeler' geliyor

BBC - Haberler | Dünya
Kararmayan karnabahar, sapsız brokoli: Hollanda'da israfı önlemek için raflara 'yeni sebzeler' geliyor

Hollandalı tarım üreticileri, sebze ve meyve israfını azaltmak için, tüketicilerin istekleri doğrular yeni ürünler yetiştiriyor.

Hollandalı tarım üreticileri, sebze ve meyve israfını azaltmak için, tüketicilerin istekleri doğrular yeni ürünler yetiştiriyor.

Hamburger ekmeğine tam oturan marul, kararmayan karnabahar ve ince saplı brokoli gibi yeni sebzeler, yakında yaygın şekilde tezgahlarda yerini almaya başlayacak.

Hollanda'da tohum ve gıda sektöründeki şirketler ile tarımsal alandaki araştırmaları ile tanınan Wageningen Üniversitesi, 2030 yılına kadar gıda israfını yarıya indirmek için güç birliği yapma kararı aldı.

Dünya genelinde yetiştirilen tüm meyve ve sebzelerin yaklaşık yüzde 30'u, çeşitli nedenlerle israf ediliyor. Örneğin birçok tüketici, satın aldığı brokolinin kalın sapını doğrudan çöpe atıyor.

Oysa gıda uzmanlarına göre, brokoli sebzesinin göze hoş gelmeyen kalın sapı hem lezzetli hem de en fazla besin içeren kısmı. Ama görünümü nedeniyle birçok tüketici, bu kısımdan hoşlanmıyor.

Hollandalı üreticiler bir süreden beri israfı önlemek için, tüketicilerin gözüne hoş gelecek ve mümkün olduğunca az atılacak sebzelerin üretimi üzerinde çalışıyor. Bu ürünler, hafta içinde Kuzey Hollanda eyaletindeki deneme üretimi alanlarında, süpermarket temsilcilerine tanıtıldı.

Hollandalı çiftçilerin yeniden ürettiği ürünler arasında ilk göze çarpan, ince saplı brokoli oldu. Artık yeni ürünlerin ince sapları, beğenilmediği için çöpe gitmekten kurtulacak.

Bir başka dikkat çeken ürün ise, yaprakları hamburger ekmeğine tam oturan maruldu. Normal marullar, ekmek arasında kulanılırken, dışa taşan kısımları kesilip çöpe atılıyor. Yeni ürün hamburger ekmeği boyutunda ve daha kalın yapraklı olduğu için, artanını çöğe atmak söz konusu değil.

Yine pazarda, markette tüketicilerin rengi sarardığı için talep etmediği karnabahar da artık çöpe gitmekten kurtulacak. Syngenta adlı tarım ürünleri şirketi, diğer ürünlerin yanısıra, rengini kaybetmeyen ve sürekli beyaz kalan karnabahar geliştirdi.

Sebzelerin genetiğiyle oynanıyor mu?

Şirket sözcüsü Lotfi Bani, Hollanda Radyosu'na, yeni bir çeşit sebze geliştirmenin ortalama 7 yıl aldığını söyledi. Sözcüye göre bu işlem, bitkinin genetiğini değiştirmekten farklı. Hollandalı çiftçilerin yaptığı, sebzelerin genetiği ile oynamak değil, bir ürünün istenen özelliklerde üretilmesini ve çaprazlamasını içeren bir ıslah yöntemi olarak anlatılıyor.

Gıda güvenliği örgütü Foodwatch, bu çalışmaları olumlu buluyor. Örgütün başkanı Nicole van Gemert, tüm tarafların gıda israfına yönelik çözümler konusunda birlikte haraket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Kararmayan karnabahar, sapsız brokoli: Hollanda'da israfı önlemek için raflara 'yeni sebzeler' geliyor

BBC
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Haber: Kararmayan karnabahar, sapsız brokoli: Hollanda'da israfı önlemek için raflara 'yeni sebzeler' geliyor - Haberler
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