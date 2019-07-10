Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kararlarımıza uyma oranı arttı. Niçin? Kararlarımız çok geniş hukuki delillere dayanıyor, olayları geniş şekilde inceliyor. Bizim kararımızı alan bir kamu görevlisi okuduğunda tatmin oluyor ve kararımıza uyuyor." dedi.

Malkoç, Giresun Valiliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun idarenin eylemleri, işlemleri, tutum ve davranışlarını denetleyen bir kurum olduğunu söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 6 yıldır faaliyette bulunduğuna işaret eden Malkoç, kamu ve devlet hayatında 6 yılın çok önemli bir zaman dilimi olmadığını belirtti. Malkoç, "Bizim kurumumuz daha emekleme döneminde olan bir kurum ama bu ziyaretlerle kurumu tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Vatandaşa diyoruz ki mahkemeye gitmene, harç parası, pul parası ödemene gerek yok, idareden şikayetin varsa bize gel." şeklinde konuştu.

Geçen yıl kamu denetçiliği kurumuna 17 bin 575 başvuru olduğunu aktaran Malkoç, "Biz çok hızlı çalışıyoruz, bu 17 bin 575 başvurunun 17 bin 507'sini karara bağlamışız. Bunun yanında 97 bin 135 yüz yüze, telefonla ve mail ortamında bize müracaat edenler oldu. Onlara da yol göstermişiz, hukuki anlamda destek vermişiz." ifadesini kullandı.

Malkoç, 15 Temmuz destanını yazan kahraman milletin dünyadaki en iyi ve en kaliteli kamu hizmetini hak ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kamuda çalışan makamı, rütbesi, görevi, mevkisi ne olursa olsun vatandaşlar yanına gittiğinde 'Benim ne güzel devletim var, ne güzel yöneticilerim var, ne güzel valim var, ne güzel müdürüm var, ne güzel belediye başkanım var, aldığım hizmetlerden memnunum.' diyebilsin. Bunu temin etmeye çalışıyoruz hem vatandaşa avukatlık yapıyoruz hem de idareci arkadaşlara rehberlik yapıyoruz. Verdiğimiz tavsiye kararlarıyla kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaya çalışıyoruz."

Şeref Malkoç, bir gazetecinin başvuruların yoğunluk gösterdiği konulara ilişkin sorusuna, "Yıllara göre değişiklik gösterebiliyor, önceki sene eğitimle ilgili başvurular… En fazla şikayet eğitimle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardan, YÖK'ten, üniversitelerden, ÖSYM'den. Ama orada Kamu Denetçiliği Kurumu'nun verdiği kararlara bahsettiğim kurumlar uyduğu için oradaki şikayetler 2018'de azaldı." yanıtını verdi.

Kurumsal bazda en fazla sosyal güvenlik alanından şikayet geldiğini dile getiren Malkoç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu normal. Bu niçin normal? Sosyal güvenlik kurumları doğumdan ölüme kadar, hatta öldükten sonra da yakınları muamele yürütüyor, kurumsal bazda. Sevindirici olan şey şu; kurum yeni olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde, bakanlarımızın nezdinde, bakan yardımcıları ve diğer devleti yönetenlerimizin nezdinde yaptığımız çalışmalarla kararlarımıza uyma oranı arttı. Niçin? Kararlarımız çok geniş hukuki delillere dayanıyor, olayları geniş şekilde inceliyor. Yani bizim kararımızı alan bir kamu görevlisi okuduğunda tatmin oluyor ve kararımıza uyuyor."

Malkoç, Valiliğin ardından sırasıyla Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Giresun Baro Başkanı Soner Karademir, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'nu da ziyaret etti.

Kaynak: AA