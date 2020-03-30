Kararlara uymayan kişi ve iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kararlara uymayan kişi ve iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa

Kararlara uymayan kişi ve iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde tedbirlere aykırı yolcu taşıyan 3 ticari araç ile yasaklara uymayan 46 kişi ve 50 iş yeri hakkında yasal işlem uygulandı.

30.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:02
Kararlara uymayan kişi ve iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde tedbirlere aykırı yolcu taşıyan 3 ticari araç ile yasaklara uymayan 46 kişi ve 50 iş yeri hakkında yasal işlem uygulandı.

Korona virüsün Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kendi görev sahalarında 24 saat görev yapmaya devam ediyor. Kolluk kuvvetleri, yasağa rağmen sokağa çıkan 2 bin 389 kişiyi uyarırken, ikazlara uymayan 46 kişi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararlarına uymadığı tespit edilen 50 iş yerine cezai işlem uyguladı. Alınan tedbirlere aykırı yolcu taşıyan 3 ticari araca cezai işlemin uygulandığı il genelinde yurt dışından gelip karantina kurallarına uymayan 38 kişi ile sosyal medya hesaplarından alınan tedbirlere aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen 7 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlardan ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında da görev yapan Jandarma ve Emniyet personeli, 2 bin 467 vatandaşın yardım talebini karşıladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haber
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haber
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Haber
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket Haber
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Çin'den gelen son haberi görünce dayanamadı! Demet'ten küfürlü tepki Haber
Çin'den gelen son haberi görünce dayanamadı! Demet'ten küfürlü tepki
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü
Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Dolar haftaya hareketli başladı! İşte son durum
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Lütfü Türkkan Abdulhamit Gül Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Sıla Ezgi Mola Didem Soydan Prens Charles
Spor Falcao Yılmaz Vural Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Kararlara uymayan kişi ve iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 20:19:19. #1.14#
title