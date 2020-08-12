Kararım Değişmeyecek Vahap Bey! Hekimoğlu 14.Bölüm Ekranda
Bölüm Kıyafetlerini Ekranda'da Keşfet..İpek'in ceketi satışta http://bit.ly/2UQzzAwAteş'in gömleği satışta http://bit.ly/2yFfwfHMehmet Ali'nin gömleği satışta http://bit.ly/3aRjNL7İpek'in ceketi satışta http://bit.ly/2xWdrvHEmre'nin gömleği satışta http://bit.
12.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:47
Bölüm Kıyafetlerini Ekranda'da Keşfet..
İpek'in ceketi satışta http://bit.ly/2UQzzAw
Ateş'in gömleği satışta http://bit.ly/2yFfwfH
Mehmet Ali'nin gömleği satışta http://bit.ly/3aRjNL7
İpek'in ceketi satışta http://bit.ly/2xWdrvH
Emre'nin gömleği satışta http://bit.ly/3bYaRUt
Emre'nin parkası satışta http://bit.ly/2V8dNau
Kanal D yıldızlarının stili Ekranda uygulamasında!
Uygulamayı IOS ve Android marketten ücretsiz yükleyebilir! Stilinde hayranı olduğun yıldızlardan ilham alabilirsin!
Android: http://knld.co/ekranda-a
IOS : http://knld.co/ekranda-ios
Kaynak: DailyMotion.com