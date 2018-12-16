"Kararı verdikten sonra kimseyi şikayet etme hakkınız yok"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Neticede bir millet neye müstahaksa ve layıksa o siyasi partiyi başa getirir. Kararı verdikten sonra kimseyi şikayet etme hakkınız yok. O nedenle seçimler çok önemli." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Neticede bir millet neye müstahaksa ve layıksa o siyasi partiyi başa getirir. Kararı verdikten sonra kimseyi şikayet etme hakkınız yok. O nedenle seçimler çok önemli." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et