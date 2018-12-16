Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Neticede bir millet neye müstahaksa ve layıksa o siyasi partiyi başa getirir. Kararı verdikten sonra kimseyi şikayet etme hakkınız yok. O nedenle seçimler çok önemli." dedi.