Karargahta geçmişin kapıları aralanıyor…

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirvelerde olan 'Teşkilat', 23 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak otuz birinci bölümüyle ekranlara gelecek.

Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen 'Teşkilat', sıra dışı hikayesi, aksiyon dolu sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.

'Teşkilat'ta bu hafta neler olacak:

Türkiye'nin gaz meselesinde aşama kaydetmesi Yıldırım ve cephesinin yeni bir hamle yapmasına sebep olur. Ekibimiz içerideki köstebeği açığa çıkardığı sırada kendilerini büyük bir siber saldırının ortasında bulacaktır.

Halit kızı ile ilgili gerçeğin peşindedir. Tövbekar, Halit Başkan için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk Halit ve Yıldırım arasındaki geçmişi baştan yazarken, dengeler alt üst olur.

Ankara'da başlayıp Paris'te devam eden operasyon Serdar ve Zehra'nın duygularını sınarken yeni bir saldırı haberi tüm ekibi hatta sevdikleri herkesi tehlikeye atar.

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