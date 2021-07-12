Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya