Karar Verin Artık: Huawei, Android Yerine Rus Merkezli Avrora'yı Kullanabilir

RIA haber ajansı, Çin teknoloji devi Huawei'nın Rusya'nın Haberleşme Bakanlığı ile, bu yaz Rusya'nın Avrova (Aurora) işletim sistemini kullanmak için görüşmelere başladığını söylüyor. Ancak bu, Huawei'nin kendi işletim sistemi olan Hongmeng OS'un yapımının ileri seviyelerde olduğunu söyleyen haberlerle çelişiyor.

Bütün bu hareketler, ABD'nin Huawei'ye getirmiş olduğu ticaret yasaklamasının etkilerini hafifletmeyi amaçlıyor. Firmanın, gelecek iki yılda ticaret yasaklamasının sonucu olarak 30 milyar dolara yakın kayıp yaşayacağı tahmin ediliyor. Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, Huawei'nin denizaşırı telefon satışlarının yüzde 40 düşeceğini söyledi. Şu anda ABD, Huawei'ye 90 gün müddet verdi, eğer bu süreçte Çin, ABD'yle bir ticaret anlaşması yaparsa yasaklama kaldırılacak. Ticaret yasağının bir sonucu olarak Google, Huawei'nin Android lisansını geri alacak ve bu da Huawei'nin telefonlarında Google Play Store, Play Protect (Google Play'in kendi virüs tarayıcısı) ve güvenlik güncellemeleri gibi bir çok şeyi kullanamayacağı anlamına geliyor. Ayrıca telefonlarda, Google Haritalar ve YouTube gibi Google'a ait hiçbir uygulama da bulunmayacak.

Huawei, bu sebeplerden dolayı Google'a olan bağlığını azaltmak istiyor. Firmanın kendi geliştirmiş olduğu işletim sistemi Hongmeng OS'un, bu yılın ağustos veya eylül ayında tamamlanması ve 2020'nin ikinci çeyreğinde dünya çapındaki tüm telefonlarına gelmesi bekleniyor ancak bunlar sadece söylentiler.

Rus yapımı Aurora OS, Finlandiyalı firma Jolla'nın, Sailfish OS işletim sistemi baz alınarak geliştirilmiş. Sailfish, telefonlarda yaygın olarak kullanılan bir işletim sistemi değil, hatta Android ve iOS'un yanında oldukça küçük sayılır. Ancak işletim sisteminin gizlilik ve güvenlik alanlarındaki başarısı, işletim sisteminin birçok kullanıcı kazanmasını sağladı.