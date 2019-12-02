"Karar" tiyatro oyunu Mardin'de sahnelendi

02.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:02

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle "Karar" tiyatro oyunu Mardin'de seyirci ile buluştu.

Atatürk Kültür Merkezinde, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca sahnelenen oyun büyük ilgi gördü.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın da seyrettiği, Ferdinand Van Schirach'in yazdığı Haldun Ulvi Alacakaptan çevirisini yaptığı "Karar" adlı oyun, Çağdaş Umut Tanyolu tarafından yönetiliyor.

Kaynak: AA