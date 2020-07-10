Karar sürecindeki Ayasofya'nın içi görüntülendi
Karar sürecindeki Ayasofya'nın içi görüntülendi Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi.
10.07.2020 15:20 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:58
Karar sürecindeki Ayasofya'nın içi görüntülendi
İSTANBUL - Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya'yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü.
İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararının bugün açıklanması bekleniyor. Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya'yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü.
Kaynak: İHA