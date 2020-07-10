KARAR SONRASI AYASOFYA ÖNÜNDE TOPLANMALAR BAŞLADI
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KARAR SONRASI AYASOFYA ÖNÜNDE TOPLANMALAR BAŞLADI

Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL DHADanıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanmalar başladı.

10.07.2020 17:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:16

Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL DHA

Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanmalar başladı. Ellerinde Türk Bayrakları bulunan çok sayıda kişi, dua edip tekbir getiriyor. Her geçen zaman kalabalık artıyor.

Ayasofya önüne ellerinde Türk bayrağı ile gelenler dua etti. Ayşe Alkan, "Ayasofya bizim, Ayasofya İslam'ın, Ayasofya kıl hakkı. Şu anda heyecandan titriyorum. İnanılmaz yoğun duygular içindeyim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sadece ağlamak istiyorum, hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Yargının böyle bir karar vereceğini bekliyorduk, umuyorduk. Ellerini vicdanlarına koyarak böyle bir karar vereceklerini biliyorduk. Hazırlıklı gelmiştik. Evde duramadım, 'muhakka burada olmalıyım' dedim. Bu ana şahit olmalıyım. Rabbim de nasip etti" dedi.

KARAR SONRASI AYASOFYA ÖNÜNDE TOPLANMALAR BAŞLADI

Kaynak: DHA

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