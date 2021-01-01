Karapürçek Kaymakamlığından Ödüllü Çevrimiçi Bilgi Yarışması
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Karapürçek Kaymakamlığından Ödüllü Çevrimiçi Bilgi Yarışması

01.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:37
Karapürçek Kaymakamlığından Ödüllü Çevrimiçi Bilgi Yarışması

Karapürçek Kaymakamlığı, ortaokul 8. sınıf öğrencileri arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, öğrencilere yarışma kültürünü kazandırmak ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla Ödüllü Çevrimiçi Bilgi Yarışması düzenliyor.

Karapürçek Kaymakamlığı, ortaokul 8. sınıf öğrencileri arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, öğrencilere yarışma kültürünü kazandırmak ve zamanı verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla Ödüllü Çevrimiçi Bilgi Yarışması düzenliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2021'in ilk etkinliği olan bilgi yarışması, Liselere Giriş Sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanmalarını teşvik etmek amacıyla 8. sınıf 1. dönem konuları ve genel kültür sorularının sorulması şeklinde yapılacak ve Kaymakamlıkça ilk 3'e giren öğrencilere ödül olarak bisiklet verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Gökay İçen, kaymakamlık olarak salgın döneminde uzaktan eğitime devam eden öğrencileri motive etmek amacıyla sınava hazırlanan öğrencileri bizzat evlerinde ziyaret etme, aylık kazanım izleme sınavları yapma, ihtiyaç sahibi öğrencilere kaynak kitap sağlama, gönüllü öğretmenler aracılığı ile çevrim içi destekleme kursları düzenleme ve bisiklet ödüllü kitap okuma yarışması gibi birçok etkinliğe imza attıklarını belirtti.

İçen, çevrim içi bilgi yarışmasının da sınava hazırlanan öğrencilerin hem genel bir tekrar yapmalarını sağlama hem de karar verme becerilerini geliştirmesi amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin her daim yanlarında olduklarını belirten Kaymakam İçen, ilçenin en öncelikli konusunun eğitim olduğunu ifade ederek, yarışmaya katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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