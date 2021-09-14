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Karapınarlı öğrenciler Rize'yi gezdi

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Karapınarlı öğrenciler Rize'yi gezdi

Karapınar Gençlik Merkezi öğrencileri, Rize'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Karapınar Gençlik Merkezi öğrencileri, Rize'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Karakul, gazetecilere yaptığı açıklamada, programın Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Kardeş Gençlik Merkezi projesi kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Projenin çok güzel ve faydalı olduğuna dikkati çeken Karakul, "Bu tür faaliyetlerle gençlerin farklı coğrafya ve kültürleri tanıma imkanı bulduk. Gençlerin akranlarıyla tanışmaları, kaynaşmaları ve kültürel alışverişte bulunmaları amaçlanıyor. Rize'ye giden 32 öğrencimiz çok mutlu şekilde ilçemize döndü. Önümüzdeki günlerde bizlerde Rizeli kardeşlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız." diye konuştu.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karapınarlı öğrenciler Rize'yi gezdi - Haberler
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