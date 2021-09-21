Karapınarlı öğrenciler Kapadokya gezisiyle ödüllendirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karapınarlı öğrenciler Kapadokya gezisiyle ödüllendirildi

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Karapınarlı öğrenciler Kapadokya gezisiyle ödüllendirildi

Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediye Başkanlığı, Karapınar Müftülüğü ve Karapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yaz Kur-an Kursları" arasında yapılan Kaleli Yakan Top ve Futbol Turnuvasında birinci olan takımlar, Aksaray Ihlara vadisi, Nevşehir, Ürgüp-Göreme gezisi...

Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediye Başkanlığı, Karapınar Müftülüğü ve Karapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yaz Kur-an Kursları" arasında yapılan Kaleli Yakan Top ve Futbol Turnuvasında birinci olan takımlar, Aksaray Ihlara vadisi, Nevşehir, Ürgüp- Göreme gezisi ile ödüllendirildi.

Öğrenciler ilk olarak, Aksaray Somuncu Baba Türbesi ile Aksaray Ihlara vadisini gezdiler.

Daha sonra Nevşehir'e geçen grup, Kapadokya'nın 36 yeraltı şehrinin en büyük yeraltı şehri olan Derin Kuyu'yu gezdiler. Rehber eşliğinde Nevşehir, Ürgüp, Göreme'yi gezen gençler bölgenin tarihi ve fiziki yapısı hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Muhammed Ali Karakul, "Öğrencilerimiz açısından faydalı bir gazi oldu. Ülkemizin güzelliklerini görmelerine vesile oldu. Öğrencilerimize bu fırsatı veren ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Hasan Polatkan Adnan Menderes Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Müge Anlı Seda Sayan Pınar Deniz
Spor Cristiano Marcao Muslera Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karapınarlı öğrenciler Kapadokya gezisiyle ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:47:02. #1.17#