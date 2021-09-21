Karapınarlı öğrenciler Kapadokya gezisiyle ödüllendirildi

Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediye Başkanlığı, Karapınar Müftülüğü ve Karapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yaz Kur-an Kursları" arasında yapılan Kaleli Yakan Top ve Futbol Turnuvasında birinci olan takımlar, Aksaray Ihlara vadisi, Nevşehir, Ürgüp- Göreme gezisi ile ödüllendirildi.

Öğrenciler ilk olarak, Aksaray Somuncu Baba Türbesi ile Aksaray Ihlara vadisini gezdiler.

Daha sonra Nevşehir'e geçen grup, Kapadokya'nın 36 yeraltı şehrinin en büyük yeraltı şehri olan Derin Kuyu'yu gezdiler. Rehber eşliğinde Nevşehir, Ürgüp, Göreme'yi gezen gençler bölgenin tarihi ve fiziki yapısı hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Muhammed Ali Karakul, "Öğrencilerimiz açısından faydalı bir gazi oldu. Ülkemizin güzelliklerini görmelerine vesile oldu. Öğrencilerimize bu fırsatı veren ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.