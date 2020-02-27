Karapınarlı çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı

27.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:14

Karapınar Ziraat Odası tarafından Akçayazı Mahallesi'nde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Toplantı Akçayazı Mahallesi Yeniyayla muhtarlı binasından gerçekleştirildi.



Ziraat Odasının danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu üreticilere, "Hububat ve baharlık ürünlerin yetiştirilmesinde dikkat edilecek" hususlar konusunda sunum yaparak üreticilere, "Ekim öncesi iyi bir toprak hazırlığı yapılması gerekir. Toprak analizi ve buna analize göre gübre kullanımı gerekir. Çeşit seçiminde iklim ve toprak istekleri göz önünde bulundurmalıdır." dedi.

Daha sonra TARSİM Konya Bölge Müdürü M.Halis Kaymak da Tarla ve Hayvancılık sigortaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı sonunda Soylu üreticilerden gelen soruları cevapladı.

Kaynak: AA