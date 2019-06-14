Karapınarda kan bağışı kampanyası
Türk Kızılay'ı Konya Şubesi, Karapınar'da kan bağışı kampanyası düzenledi.
Türk Kızılay'ı Konya Şubesi, Karapınar'da kan bağışı kampanyası düzenledi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kampanya kapsamında 3 günde, 268 ünite kan bağışında bulunuldu.
Kampanyaya STK temsilcileri, güvenlik güçleri ve din görevlileri de kan bağışında bulunarak destek verdi.
Kan vermenin sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirten Kızılay yetkilileri, ilçe halkının kan bağışı çağrısına duyarlı davrandıklarını belirtti.
Kaynak: AA