Karapınar Ziraat Odası'ndan çiftçilere bilgilendirme toplantısı
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Karapınar Ziraat Odası'ndan çiftçilere bilgilendirme toplantısı

25.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:10
Karapınar Ziraat Odası'ndan çiftçilere bilgilendirme toplantısı

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçileri bilgilendirmek için toplantı düzenledi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçileri bilgilendirmek için toplantı düzenledi.

Ziraat Odası Başkanlığı Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Prof. Dr. Süleyman Soylu tarafından ayçiçek ve mısır ekimi yapacak çiftçilerle Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze görüşmeler yapıldı

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, salgınına rağmen çiftçilerin üretime katkı sağladığını söyledi.

Üner, "Bizler de onların daha iyi daha kaliteli ürün elde edebilmeleri için toplantılar düzenleyerek çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. 2021 yılında ekilişi yapılacak olan mısır ve ayçiçek bitkilerinin öncelikle tohum ilaçları ve yetiştiriciliği konularında bir bilgilendirme gerçekleştirdik. Zor dönemden geçtiğimiz şu dönemde toprağın ve üreticinin kıymetini daha iyi anlamalıyız." diye konuştu.

Toplantı, çiftçilerden gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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