Karapınar Ziraat Odası Başkanı Üner'in TZOB Başkanı Bayraktar ile görüşmesi Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, dolu yağışından zarar gören ekili alanlara ilişkin Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a bilgi verdi.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, dolu yağışından zarar gören ekili alanlara ilişkin Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a bilgi verdi.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleşen görüşmede Bayraktar, Üner'e kentte yaşanan dolu yağışından tarım arazilerinin zarar görmesi nedeniyle üzüntülerini, çiftçilere de "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Üner, görüşmeye ilişkin, "Bizler de genel başkanımızın ilgisine teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizin yaralarının sarılması için bizler de gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Genel başkanımızla yaptığımız görüşme bizlere moral oldu." dedi.

Kaynak: AA