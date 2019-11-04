Karapınar ve Yeni Sanayi Mahallesine park yapılıyor

04.11.2019 14:39

Adıyaman Belediyesi, Karapınar Mahallesi ile Yeni Sanayi Mahallesi'nin kesiştiği noktaya, 30 bin metrekarelik bir alan üzerinde birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği devasa bir parkın çalışmalarına başladı.



Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın göreve başlamasından sonra sosyal projelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, Karapınar ile Yeni Sanayi Mahallesi'nin kesiştiği noktaya devasa bir park yapmak için kolları sıvadı.



Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılacak olan parkla ilgili bilgi veren yetkililer, "Karapınar Mahallesi ile Yeni Sanayi Mahallesi'nin kesiştiği Akkonutlar kavşağının batısındaki alanda yapımına başladığımız parkımız halkımıza şimdiden hayırlı olsun. İçerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, oturma grupları, kadın ve çocuk bakım odaları, bay-bayan WC'lerin olacağı, çimlendirme ve bitkilendirme çalışmalarının yapılacağı park, insanlarımızın çok güzel zaman geçirebileceği bir şekilde tasarlanacak" diye konuştu.



Mahalle sakinleri ise başlatılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti diel getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA