Karapınar Ticaret Borsasından hasteneye oksijen cihazı bağışı
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Karapınar Ticaret Borsasından hasteneye oksijen cihazı bağışı

27.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:29
Karapınar Ticaret Borsasından hasteneye oksijen cihazı bağışı

Karapınar Ticaret Borsası tarafından Karapınar Devlet Hastanesine, yüksek akışlı oksijen cihazı hediye edildi.

Karapınar Ticaret Borsası tarafından Karapınar Devlet Hastanesine, yüksek akışlı oksijen cihazı hediye edildi.

Karapınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ertuğrul Yaralı ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Akyurt, Ticaret Borsasını ziyaret ederek, Başkan Ahmet Ulusoy'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Başhekim Yaralı, "Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy ve ekibine hastanemize şimdiye kadar yapmış olduğu desteklerden ve ayrıca hastanemize pandemi sürecinde hastalarımızın oksijen ihtiyaçlarını karşılayacak 95 bin lira tutarındaki yüksek akışlı oksijen cihazı bağışı için teşekkür ediyorum." dedi.

Ahmet Ulusuoy ise "Bizler sağlık alanında Karapınar halkına hizmet veren Karapınar Devlet Hastanesinin yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Biz sağlığın ne kadar önemli olduğunu Kovid-19 sürecinde bir kez daha anladık. Sağlık alanında hizmet veren tüm personele görevlerinde üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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