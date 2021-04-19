Karapınar Şelalesi'ne araçlarla da ulaşılabilecek

Kırklareli İl Özel İdaresince Karapınar Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yol yapıldı.

Kırklareli İl Özel İdaresince Karapınar Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yol yapıldı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurpınar köyündeki şelaleye ulaşımın araçlarla sağlanabilmesi amacıyla yaklaşık 4 kilometrelik yol yapıldığı belirtildi.

Gizli kalmış şelalenin artık turizme kazandırılacağı ifade edilen açıklamada, "Yolu olmayan ve vatandaşlarımızın yürüyerek gitmek zorunda kaldığı gizli kalmış doğa harikası Karapınar Şelalesi'ne ulaşmak artık daha kolay." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran