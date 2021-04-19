Karapınar Şelalesi'ne araçlarla da ulaşılabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karapınar Şelalesi'ne araçlarla da ulaşılabilecek

Karapınar Şelalesi'ne araçlarla da ulaşılabilecek
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli İl Özel İdaresince Karapınar Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yol yapıldı.

Kırklareli İl Özel İdaresince Karapınar Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yol yapıldı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurpınar köyündeki şelaleye ulaşımın araçlarla sağlanabilmesi amacıyla yaklaşık 4 kilometrelik yol yapıldığı belirtildi.

Gizli kalmış şelalenin artık turizme kazandırılacağı ifade edilen açıklamada, "Yolu olmayan ve vatandaşlarımızın yürüyerek gitmek zorunda kaldığı gizli kalmış doğa harikası Karapınar Şelalesi'ne ulaşmak artık daha kolay." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin İrem Derici Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Muslera Mesut Özil Cenk Tosun Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karapınar Şelalesi'ne araçlarla da ulaşılabilecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:21:50. #1.14#

title