Karapınar MYO, hem elektrik üretiyor hem de ara eleman yetiştiriyor

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) çatısına kurulan güneş panelleri sayesinde okulun elektrik ihtiyacının bir bölümü karşılanıyor.

Okulun enerji tüketiminin bir kısmı, kurulan tesisten karşılanıyor.

Sistem, okulun "Elektrik ve Enerji Bölümünde" öğrenim gören öğrenciler tarafından kuruldu.

Elektrik ve Enerji Bölümü Öğretim Görevlisi Cemalettin Bakır, okul çatısına kurulan elektrik tesisinin 2 yıl önce kurulduğunu, elektrik faturalarına 8 bin liralık katkı yaptığını söyledi.

Tesisin, öğrenciler için hem güncel mevzuatların öğretilmesi hem de reel uygulama alanı oluşturması açısından önemli olduğunu belirten Bakır, şunları ifade etti:

"Her dönem öğrenci gruplarımız sistemin demontaj-montaj işlemlerini gerçekleştirmekte ve bu sayede pratik hayatta karşılarına çıkacak gerçek uygulamalar için tecrübe kazanmaktadırlar. Selçuk Üniversitesi'nden alınan destekle kurulan laboratuvarımız, öğrencilerimiz için farklı alanlarda uygulama yapma şansı elde edeceği bir yapıya kavuşmuştur. Öğrencilerimiz öncelikle bilgisayarda deney setlerine özel simülasyon programını kullanarak sistemlerini tasarlamakta ve daha sonra tasarladıkları sistemi deney setlerinde uygulamaktadırlar. Simülasyon ve uygulama verilerinin karşılaştırıldığı, farklı ölçümlerin yapıldığı, öğrenme ve uygulama becerilerinin geliştirildiği laboratuvarımız, kurulumunu tamamladığımız güneş enerjisi tesisi ile birlikte öğrencilerimize katma değer sağlayan bir yapıya dönüşmüştür."

Okul Müdürü Naim Çalar Diri de Karapınar'ın yatım ve hayvancılıkta önder ve önde bir ilçe olduğunu belirterek, "Ama son yıllarda enerji ile ilgili son derece önemli bir konuma sahiptir. Okul olarak öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alabilmesi için elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe güne göre hazırlıklarımız devam ediyor. Günlük ve aylık elektrik tüketimimiz buradan ürettiğimiz tesisten üretilerek faturamızdan düşürülmektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz