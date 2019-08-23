Karapınar Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar'da açılan Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar'da açılan Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor.
İlçe merkezinde Tarihi Sultan Selim Külliyesi'nde hizmet veren kıraathanenin kütüphanesinde 5 bin kitap bulunuyor.
Kitap okumak için her yaştan insan kıraathaneye gelirken, kıraathane de yer yer söyleşiler de gerçekleşiyor.
Millet Kıraathanesi, pazar günleri hariç her gün tüm vatandaşlara hizmet veriyor.