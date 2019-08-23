Karapınar Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi

23.08.2019 12:20

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar'da açılan Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor.

İlçe merkezinde Tarihi Sultan Selim Külliyesi'nde hizmet veren kıraathanenin kütüphanesinde 5 bin kitap bulunuyor.



Kitap okumak için her yaştan insan kıraathaneye gelirken, kıraathane de yer yer söyleşiler de gerçekleşiyor.



Millet Kıraathanesi, pazar günleri hariç her gün tüm vatandaşlara hizmet veriyor.

Kaynak: AA