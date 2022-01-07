Karapınar Mezrası meclis kararıyla köy statüsüne geçti - Haberler
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Karapınar Mezrası meclis kararıyla köy statüsüne geçti

Karapınar Mezrası meclis kararıyla köy statüsüne geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi, Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yılanca Köyü Karapınar Mezrasının müstakil köy olarak ayrılmasına karar verildiİl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanarak, Polateli ilçesine bağlı...

KİLİS (İHA) - İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi, Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yılanca Köyü Karapınar Mezrasının müstakil köy olarak ayrılmasına karar verildi

İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanarak, Polateli ilçesine bağlı Yılanca Köyünden, Karapınar Mezrasının ayrılarak, müstakil köy olmasına oy birliği ile karar verildi. 16 köyü bulunan Polateli ilçesi Kayapınar Mezrasının köy olmasıyla birlikte ilçeye bağlı köy sayısı 17'e yükseldi. - KİLİS

Karapınar Mezrası meclis kararıyla köy statüsüne geçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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