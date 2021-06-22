Karapınar Merkez Sulama Kooperatifi Başkanı İsmet Çorakçı, güven tazeledi

Karapınar Merkez Sulama Kooperatifi Başkanı İsmet Çorakçı yeniden seçilerek güven tazeledi.

Karapınar Merkez Sulama Kooperatifi Başkanı İsmet Çorakçı yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kooperatifin Ali Efendi Tesislerinde yapılan Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Genel kurulda gündem maddeleri oy birliği ile karara bağlandı.

Yapılan seçimlerde mevcut başkan İsmet Çorakçı, yeniden başkan seçildi.

20 yıldır başkanlık görevinde bulunan İsmet Çorakçı, kongrede yaptığı konuşmada, pandemi döneminde çiftçilere hizmet götürebilmek adına büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu hizmetlerin sağlanmasında emeği geçen tüm personelime teşekkür ediyorum. Bundan sonra da sizlere hizmetten mutluluk duyacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz