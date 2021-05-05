Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kovid-19 denetimlerine katıldı
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Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kovid-19 denetimlerine katıldı

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kovid-19 denetimlerine katıldı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, ilçe merkezinde yapılan Kovid-19 denetimlere katılarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, ilçe merkezinde yapılan Kovid-19 denetimlere katılarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denetimlerde yayalar ve araç sürücülerinin izin belgeleri kontrol edildi.. Ehliyetsiz araç kullanan bir kişinin aracına el konuldu.

Denetimler ilçenin farklı bölgelerinde gerçekleşti.

Sürücüllerin izin belgelerini bizzat kontrol eden Kaymakam Oğuz Cem Murat, denetimlerde vatandaşlara kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Kaymakam Murat, "Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız. Yapılan her şey sizlerin sağlığı için. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz." dedi.

Denetimlere Kaymakam Oğuz Cem Murat ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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