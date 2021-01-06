Karapınar Kaymakamı Murat, ziyaretlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Karapınar Kaymakamı Murat, ziyaretlerini sürdürüyor

06.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:36
Karapınar Kaymakamı Murat, ziyaretlerini sürdürüyor

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

Kaymakam Murati ziyarette, oda başkanı Mustafa Zengin, oda yöneticileri Metin Kalkan, Mahir Yeşilyurt ve Özkan Tan ile görüştü.

Zengin, "Kaymakamımızın ziyaretinin ilçemizin sorunlarının çözümü noktasında faydalı olacağını düşünüyoruz. Kaymakamımızın halkla iç içe olması son derece yerindedir. Kendisine teşekkür ederim." dedi.

Başkan Zengin, Kaymakam Murat'a tablo hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Erol Bulut Fırat Aydınus Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karapınar Kaymakamı Murat, ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 11:40:54. #1.15#
title