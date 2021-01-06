Karapınar Kaymakamı Murat, ziyaretlerini sürdürüyor
06.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:36
Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.
Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.
Kaymakam Murati ziyarette, oda başkanı Mustafa Zengin, oda yöneticileri Metin Kalkan, Mahir Yeşilyurt ve Özkan Tan ile görüştü.
Zengin, "Kaymakamımızın ziyaretinin ilçemizin sorunlarının çözümü noktasında faydalı olacağını düşünüyoruz. Kaymakamımızın halkla iç içe olması son derece yerindedir. Kendisine teşekkür ederim." dedi.
Başkan Zengin, Kaymakam Murat'a tablo hediye etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz