Karapınar Kaymakamı Karaca'nın veda ziyaretleri

28.08.2019 14:14

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Kaymakamlığına atanan Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca ilçedeki veda ziyaretlerine devam ediyor.

4 yıldır Karapınar'da hizmet veren Kaymakam Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy'u makamlarında ziyaret ederek veda etti.

Karaca Başkan Yaka'yı ziyaretinde, "Severek hizmette bulunduğum Karapınar'da güzel dostluklar edindim. Tayinimiz Ülkemizin bir başka ilçesine çıktı. Artık hizmetimize orada devam edeceğiz. 4 yıl boyunca devlet millet işbirliği ile güzel çalışmalar yürüttük. Hepinizden Allah razı olsun. Büyük destek verdiniz. Karapınar benim ikinci memleketim oldu." dedi.

Kaymakam Karaca'ya teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: AA