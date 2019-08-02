Karapınar heyeti Bakan Kurum'u ziyaret etti

Karapınar heyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka başkanlığında, Karapınar Sivil Toplum Kuruluş Başkanları, İstanbul Karapınarlılar Derneği Başkanı Bahri Özdinç ve Konya Karapınarlılar Dernek Başkanı Fikret Danış ile birlikte Ankara'ya ziyaret gerçekleştirildi.

Başkan Yaka ve STK başkanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleşen ziyarette, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile ilçemize yapılması düşünülen yatırımlar hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Kurum,Karapınar'a yapılacak hizmetlerin takipçisi olduklarını ve verdikleri sözlerine yerine getirileceğini söyledi.

STK Başkanları hazırladıkları dosyaları Bakan Kurum'a verdi.

Kaynak: AA