Karapınar Güzelkışa Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Karapınar Güzelkışa Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

Karapınar Yeşülyurt Mahallesi'ndeki Güzelkışla Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

25.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:50
Karapınar Güzelkışa Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi

Yeşülyurt Mahallesi'ndeki Güzelkışla Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Öğrenci velilerinin ve mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında 3 saat içerisinde 50 ünite kan verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal düzenlenen kampanyanın Türk Derneği'nin faaliyetlerini öğrencilere tanıtmak, geleceğin kan bağışçılarını oluşturmak, toplumsal duyarlılığa katkıda bulunmak için gerçekleştirildiğini kaydetti.

Etkinlikte Kızılay yetkilileri öğrencilere kan bağışının önemi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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