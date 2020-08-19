Karapınar Güneş Santrali Trafo Merkezi açıldı
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Karapınar Güneş Santrali Trafo Merkezi açıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kalyon Holding tarafından yapılan güneş santrali trafo merkezinin açılışı ve panel montajının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

19.08.2020 18:40 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:52

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kalyon Holding tarafından yapılan güneş santrali trafo merkezinin açılışı ve panel montajının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Karapınar'da düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Fabrika ve güneş enerji santralinin Türkiye için önemli yatırımlar olduğunu belirten Erdoğan, yatırımların ülke için hayırlı olmasını diledi.

Açılış törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da santralin özelliklerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Güneş enerji santralinin iki önemli özelliğinin bulunduğunu söyleyen Tancan, "Panellerimiz iki yüzüyle de elektrik üretebilen paneller. Hem ön yüzünden, hem de arka yüzünden elektrik üretebiliyor. Yine santralimizde aynı zamanda güneş takip sistemi var. Yani panellerimiz güneşin doğuşundan batışına kadar güneşi takip etmek suretiyle, güneş enerjisinden maksimum şekilde faydalanmış olacak." ifadelerini kullandı.

"Üretilen enerji milletimizin hizmetine sunulmuş olacak"

Santralde üretilen enerjinin şebekeye aktarılması için gerekli olan trafo merkezi ile iletim hatlarının yapımının tamamlandığını ve devreye alındığını bildiren Tancan, "İnşallah şu andan itibaren üretilen enerji, milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Hem fabrikamızın hem de santralimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temeni ediyorum." diye konuştu.

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Haluk Kalyoncu da 19 milyon metrekare alana kurulu santralin tamamlanmasıyla yılda 2,5 milyar kilowatt saat elektrik üretileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından açılış için butona basan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konya'nın özel sektör olarak böyle dev bir tesise kavuşmuş olması bizler için de iftihar vesilesidir." ifadesini kullandı.

Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve Kalyon Holding yetkilileri katıldı.

Karapınar Güneş Santrali Trafo Merkezi açıldı

Kaynak: AA

Manşet

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