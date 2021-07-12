Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı
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Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda Abdullah Şenyurt güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nda Abdullah Şenyurt güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Ali Efendi tesislerindeki kongrede ilk olarak faaliyet ve gelir gider raporları ibrasının ardından yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Açık oylama ile yapılan oylama sonrası mevcut Başkan Abdullah Şenyurt 267 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Oylama sonrası Faruk Demirel, Osman Aydoğdu, Hikmet Özlü, Bircan Altıntop yönetim kuruluna girerken, Şamil Yazgan ve Mahir Yeşilyurt denetim kurulu üyeliklerine seçildi.

Başkan Şenyurt, genel kurul sonrası yaptığı konuşmada tüm üyelere teşekkür etti.

Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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