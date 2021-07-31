Karapınar'dan Manavgat'a 40 yardım tırı gönderildi
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Karapınar'dan Manavgat'a 40 yardım tırı gönderildi

Karapınar'dan Manavgat'a 40 yardım tırı gönderildi
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar'dan yangında zarara gören Manavgat ilçesindeki çiftçilere 40 tır saman balyası, yem, mama ve temel ihtiyaçlara yönelik destekte bulunuldu.

Karapınar'dan yangında zarara gören Manavgat ilçesindeki çiftçilere 40 tır saman balyası, yem, mama ve temel ihtiyaçlara yönelik destekte bulunuldu.

Karapınar Süt Üreticileri Birliği, Karyem ve başka bir tarım firmasının başlattığı kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Toplanan 40 tır saman balyası, yem, mama ve temel ihtiyaç malzemeleri Manavgat'a gönderilmek üzere yola çıktı.

Karapınar Belediye Başkan Vekili Necati Kardaş, konuya ilişkin, "Ülkemizdeki yangınlar bizleri derinden üzdü. Manavgat'taki yangında üreticilerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Gün, birlik günü. Dayanışmamız tüm dünyaya örnek oldu. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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