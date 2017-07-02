Karapınar'daki İçkili Eğlence Yerlerine Polis Denetimi

KONYA'nın Karapınar İlçesi'nde polis tarafından içkili eğlence yerlerinde yapılan kontrolde 1 tabanca, 2 de tüfek ele geçirildi. Eğlence yerlerinde çalıştığı tespit edilen 27 kadın gözaltına alındı.



Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, yaklaşık 100 polisle dün akşam Karapınar İlçesi'ndeki içkili 3 eğlence yerine baskın düzenledi. İşyerinde müşteri olarak bulunanların tek tek kimliklerini kontrol eden polis, işyerlerinde yaptığı aramada da 1 tabanca, 2 tüfek ve bu silahlara ait mermi ele geçirdi. 3 işyerinde konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 2'si Özbekistan, 2'si Azerbaycan uyruklu toplam 27 kadın gözaltına alındı.



- Konya