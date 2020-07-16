Karapınar'da Ziraat Odasından çiftçilerle değerlendirme toplantısı Konya'nın Karapınar ilçesinde, çiftçileri tarlalarında ziyaret eden Ziraat Odası yetkilileri, ürünlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, çiftçileri tarlalarında ziyaret eden Ziraat Odası yetkilileri, ürünlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ziraat Odası Teknik Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Soylu ve Ziraat Mühendisi Yusuf Altundal tarafından, Kazanhüyüğü, Akören ve Kesmez mahalleleri başta olmak üzere tarım alanlarındaki son durum yerinde incelendi ve çiftçilerle durum değerlendirmesi yapıldı.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, ekimden hasada kadar çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, "Onların daha çok ürün elde etmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunması için teknik destek vermeye devam ediyoruz. Herkese hayırlı ve güzel bir hasat sezonu diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA