Karapınar'da yuvadan düşen yavru kumru, yuvasına bırakıldı
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Karapınar'da yuvadan düşen yavru kumru, yuvasına bırakıldı

Karapınar'da yuvadan düşen yavru kumru, yuvasına bırakıldı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar ilçesinde yuvadan düşen kumru yavrusu, itfaiye ekiplerince yuvasına bırakıldı.

Karapınar ilçesinde yuvadan düşen kumru yavrusu, itfaiye ekiplerince yuvasına bırakıldı.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Meram Caddesindeki bir apartmanın 3. katında bulunan yuvadan kumru yavrusu düştü.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen yavru kuşu göreb vatandaşlar, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi, yavruyu merdivenli araçla yuvasına geri bıraktı.

Vatandaşlar, itfaiye ekibini alkışladı.

Meram caddesinde esnaflık yapan Mehmet Şenyurt, dükkanın önünde beklerken apartmanın üst katından bir şey düştüğünü fark ettiklerini belirterek, "Bunun bir kuş yavrusu olduğunu gördük. Yavru çok küçüktü. Kedilerin yememesi için dikkatli davrandık. Sonra itfaiye gelip yuvaya bıraktı. Annesi yuva etrafında yavrunu arıyordu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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