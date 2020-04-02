Karapınar'da yeni obruk oluştu Karapınar'da yeni obruk oluştuKONYA'nın Karapınar ilçesinde 1 metre çapında 3 metre derinliğinde toprağın göçmesiyle meydana gelen yeni obruk oluştu.

Karapınar'da yeni obruk oluştu

KONYA'nın Karapınar ilçesinde 1 metre çapında 3 metre derinliğinde toprağın göçmesiyle meydana gelen yeni obruk oluştu.

İrili-ufaklı 350 civarında obruğun bulunduğu Karapınar'da Averen mevkiindeki yeni bir obruk oluştu. Çobanlar tarafından bugün sabah saatlerinde fark edilen 1 metre çapında 3 metre derinliğinde obrukta yaklaşık 10 metre uzunluğunda da tünel andıran bir bölümün olduğu görüldü. Obduğun yerleşim yerine 100 metre mesafede olduğunu belirten bölge halkından Ertan Parlak, " Obruğu çobanlar görüp, bize haber verdi. 1 metre çapında ve 3 metre derinliğinde. Ancak altında tünel gibi bir bölüm var." dedi.

Kaynak: DHA