Karapınar'da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Soğla mevkisinde, Fikret Demirel, bir tarlada yaralı halde bulduğu leyleği, Karapınar'da veterinere götürerek, tedavisini yaptırdı.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edilen leyleğin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı kaydedildi.

Tarlada kanadından yaralı halde bulduğu leyleğin uçamadığını ve hareketsiz kaldığını fark edince veteriner hekime götürerek tedavi ettirdiğini belirten Demirel, "Başka bir hayvan tarafından öldürülmesinden endişe duydum. Bir canlının yaşamasına vesile olduğumuz için mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA