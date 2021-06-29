Karapınar'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karapınar'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Karapınar'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar ilçesinde bir vatandaş tarafından kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Karapınar ilçesinde bir vatandaş tarafından kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Yelekli Mevkisinde yol kenarında yaralı şahin olduğunu gören bir vatandaş, şahini alarak veteriner hekime götürdü.

Elektrik tellerine çarparak yaralandığı belirlenen şahin, ilk tedavisi yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edildi.

Yaralı şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

Karapınar'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Brad Pitt Seda Sayan İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mert Müldür Şenol Güneş Emre Kocadağ Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karapınar'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:21:23. #1.16#

title